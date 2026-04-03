"Il faut tuer le match" : Ivan Leko promet l'enfer à Anderlecht

Comme chaque année, le Club de Bruges est l'un des grands favoris pour le titre dans ces Playoffs. Ivan Leko veut commencer fort contre Anderlecht.

Le Club de Bruges ne veut plus se laisser piéger comme lors du dernier match face aux Mauves (partage 2-2 en Venise du Nord) : "Le football peut parfois être très intéressant. Nous avons été meilleurs pendant 70 minutes, eux pendant 20. Quand on est meilleur, il faut tuer le match", explique Ivan Leko en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

"Anderlecht possède de nombreuses qualités, avec et sans ballon. Ils marquent facilement dans ce genre de matchs, où l'intensité et la motivation sont à leur comble. Après tout, ça reste un topper. Et nous sommes prêts", poursuit l'entraîneur croate.

Mettre les choses au point dès le début des Playoffs

Pour cela, il disposera d'un noyau au complet : "Je suis content que tout le monde ait pu s’entraîner. Ils sont en bonne forme et l’ont fait avec le sourire. C’est bon pour mes internationaux de pouvoir revoir leurs amis, et souvent leur famille".

Même Hans Vanaken (forfait pour le dernier match de phase classique et pour les Diables) sera de la partie : "Pour quelqu'un qui dispute autant de matchs, ce n'était peut-être pas si mal d'avoir été sur la touche pendant environ trois semaines. J'espère que cela lui donnera un regain de forme pour reproduire ce qu'il a si souvent accompli".

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De quoi lancer Bruges vers le titre ? Ivan Leko se montre méfiant. Envers l'Union...et tous les autres : "Je pense que les six équipes sont encore en lice. Combien de fois a-t-on vu une équipe revenir après avoir été tout juste dans le top six ? A l'inverse, la saison dernière, tout le monde pensait : "Avec Genk, le champion est déjà désigné." Quelques matchs plus tard, ils devaient se battre pour la troisième place. On se concentre sur nous-mêmes".