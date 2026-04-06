Assez dangereux en Playoffs : la faiblesse du noyau brugeois dont Anderlecht et d'autres pourraient profiter

Le Club de Bruges veut idéalement lancer ses Playoffs contre Anderlecht. Ivan Leko a le choix des armes...mais pas partout sur le terrain.

Plus que jamais, le Club de Bruges dispose du noyau le plus cher du championnat. Le groupe blauw en zwart atteint la somme record de 232,30 millions d'euros. Mais la logique des chiffres est loin d'être toujours respectée. Deuxième en la matière (avec près de 100 millions de valeur en moins), Genk doit se contenter des Europe Playoffs. L'Union ? Valorisée à 122,50 millions, elle ne serait qu'un outsider à en croire les valeurs marchandes.

Et pourtant, derrière ce noyau taillé pour disputer la Ligue des Champions chaque année, le Club est confronté à une petite faiblesse ce lundi. Il n'y a qu'à regarder la sélection en vue du topper de cette après-midi pour s'en convaincre.

Deux absents sont à déplorer : Jorne Spileers et Mamadou Diakhon. Pas trop grave au premier abord : aucun des deux joueurs n'était présenti comme titulaire. Mais ces forfaits tombent dans des secteurs de jeu où le Club n'a pas tant de solutions de rechange.

Attention à ne pas mettre les titulaires dans le rouge

En défense centrale, Brandon Mechele et Joël Ordonez enchaînent match après match. La seule solution de rechange contre Anderlecht ? Vince Osuji, un Nigérian de 20 ans qui ne compte pas la moindre titularisation en équipe première cette saison. Actif avec les U23 (derniers de D1B), il est monté au jeu à deux reprises en Coupe et disputé 15 minutes en D1A.

Leko espère donc qu'il n'arrivera rien à Mechele et Ordonez. Pourtant, les deux hommes ont été sollicités pendant la trêve. Le premier cité est revenu avec le décalage horaire et la fatigue du stage des Diables aux Etats-Unis. Le second a lui aussi bien voyagé pour rallier la Colombie, il a quant à lui 180 minutes dans les jambes avec les amicaux disputés à Madrid contre le Maroc et à Eindhoven contre les Pays-Bas.



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Le forfait de Mamadou Diakhon entraîne une situation relativement similaire sur les flancs. Si Christos Tzolis ou Carlos Forbs doivent céder leur place, c'est Shandre Campbell (pas la moindre titularisation en championnat, il n'a débuté que le match de Coupe contre Alost), qui apparaît comme le seul plan B, à moins de faire jouer Félix Lemaréchal à une position qui n'apparaît pas comme son poste de prédilection.

Or, Tzolis et Forbs ont déjà tous deux connu quelques soucis physiques cette saison. Et eux non plus n'ont pas été ménagés durant la trêve. Le premier a débuté les deux matchs de la Grèce ; le second a disputé 180 minutes avec les U21 portugais, avec notamment un lointain déplacement en Azerbaïdjan au menu. Et si Anderlecht avait l'avantage de la fraîcheur cette après-midi ?