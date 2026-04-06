Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

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Le Club de Bruges débute ses Champions' Play-offs ce lundi par un topper face à Anderlecht. Les Blauw en Zwart ont dévoilé leur sélection.

En ce lundi de Pâques, le Club de Bruges affronte Anderlecht pour lancer ses Champions' Play-offs. La veille, les Brugeois ont dévoilé leur sélection pour ce match.

On y retrouve déjà plusieurs changements par rapport à la précédente sélection, celle du match contre Malines. Le retour du capitaine Hans Vanaken saute évidemment immédiatement aux yeux.

Le Club de Bruges enregistre le retour de Hans Vanaken pour le topper face à Anderlecht

Les nouvelles têtes dans le groupe sont Dani van den Heuvel, Bjorn Meijer, Vince Osuji et Félix Lemaréchal. Ivan Leko leur accorde sa confiance, au détriment de certains autres joueurs.

Axl De Corte, Jorne Spileers, Ludovit Reis, Cisse Sandra et Mamadou Diakhon ne figurent pas dans la sélection. Reste à voir s’il s’agit de blessures ou de simples choix sportifs.

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Le Club devra en tout cas démarrer ses play-offs sur les chapeaux de roues pour éviter de prendre trop de retard sur le leader, l'Union SG. Les Bruxellois ont remporté leur premier match 1-0 face à Saint-Trond.