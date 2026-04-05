Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Entraîneur depuis une bonne dizaine d'années, Ivan Leko assure ne jamais s'ennuyer. En un peu plus d'un an, l'entraîneur croate a connu trois clubs et est passé de "se battre pour le maintien" à "devoir bien jouer et obtenir des résultats."

De retour sur le banc du Club de Bruges depuis le début du mois de décembre, Ivan Leko a commencé sa carrière d'entraîneur il y a douze ans, déjà, du côté de Louvain. Interrogé sur le sujet en conférence de presse avant d'affronter le Sporting d'Anderlecht, l'entraîneur croate a toutefois assuré ne jamais s'ennuyer.

"Absolument pas, parce que chaque saison est différente. Je dirais même que chaque jour est différent. Il y a un an, j'étais sur le banc du Standard et l'objectif était le maintien. Jouer en essayant de ne pas encaisser de but. Ensuite, La Gantoise voulait progresser et franchir un cap..."

"Aujourd'hui, je suis au Club de Bruges, où il faut à la fois bien jouer et obtenir des résultats. Ce sont deux sports différents, et cela demande des adaptations. Constamment", a assuré Ivan Leko.

Philosophe, Ivan Leko assure vouloir encore progresser

Malgré son expérience déjà certaine, l'ancien milieu de terrain arrive seulement dans la cinquantaine, ce qui peut représenter la fleur de l'âge pour un entraîneur. À titre personnel, Ivan Leko espère donc également encore progresser.

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"J'ai confiance en moi. Je sais que je suis bon dans ce que je fais, mais je souhaite encore m'améliorer. Je cherche à progresser chaque jour et je me pousse de mille façons, je ne suis jamais satisfait. Je regarde d'autres entraîneurs, je lis des livres, je discute… On peut être bon aujourd'hui, mais cela ne garantit pas qu'on le sera demain", a conclu Ivan Leko.