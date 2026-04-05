Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Jeremy Taravel s'est exprimé sur Nathan Saliba et Mihajlo Cvetkovic avant le choc face au Club de Bruges. L'absence du Canadien, en particulier, est un coup dur pour Anderlecht.

Aux côtés de Danylo Sikan et César Huerta, blessés, Nathan Saliba est l'un des trois absents du côté d'Anderlecht pour la première rencontre de Champions Play-Offs face au Club de Bruges.

Un coup dur pour Jeremy Taravel, qui ne l'a pas caché en conférence de presse. "Il est très précieux pour l'équilibre de l'équipe. Comme De Cat, il est encore jeune, mais on lui donnerait plus de maturité."

Taravel est séduit. "Physiquement, il est impressionnant. Et tactiquement, il est déjà solide. Il a un excellent mental et cherche à progresser chaque jour. Il va nous manquer, mais nous avons d'autres joueurs pour le remplacer", a relativisé le T1 des Mauves.

Saliba va manquer, de la prudence pour Cvetkovic

De son côté, Mihajlo Cvetkovic revient de ses obligations internationales en pleine confiance. L'attaquant a disputé trois matchs avec les U19 de la Serbie et a inscrit deux buts décisifs qui ont permis à son pays de se qualifier pour le prochain championnat d'Europe.

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Taravel reste toutefois prudent le concernant. "Il n'a disputé que trois matchs, il faut être prudent. Il est le genre de joueur qui ne donne pas 100 %, mais 200 % sur le terrain, mais nous devons aussi bien l'encadrer. Mais c'est un vrai buteur, on le voit à l'entraînement et avec les buts qu'il vient d'inscrire avec la Serbie", a conclu le mentor anderlechtois.