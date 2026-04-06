"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

Le Club de Bruges débute ses Champions' Play-offs ce lundi avec un topper face à Anderlecht. Après la victoire de l'Union Saint-Gilloise, les Brugeois sentent déjà la pression monter dans la course au titre. Ivan Leko s'est exprimé avant ce match.

Les Bruxellois et le Club de Bruges partent avec les meilleures cartes en main, avec une légère avance sur Saint-Trond et un écart plus important sur les trois autres équipes engagées dans ces Champions' Play-offs. Malgré cela, Ivan Leko estime que tout reste encore possible dans la course au titre.

"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre", a-t-il expliqué, selon le Nieuwsblad. "Combien de fois n’a-t-on pas vu des scénarios où une équipe revient de loin, alors qu’elle semblait presque hors du top 6 au départ ?"

L'entraîneur croate s’est d’ailleurs appuyé sur l’exemple de la saison passée : "La saison dernière, tout le monde pensait que Genk était le nouveau champion. Quelques matchs plus tard, ils jouaient encore pour la troisième place."

Ivan Leko prudent

Ivan Leko préfère donc rester prudent. "Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de montrer à quel point nous pouvons être performants."



Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce lundi à 13h30. La rencontre se disputera au stade Jan Breydel, où il devrait y avoir une énorme ambiance en ce lundi de Pâques.