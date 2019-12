🎥 Tacle assassin, bagarre générale: un match dégénère complètement en Argentin

Des images qui nous viennent des séries inférieures en Argentin. La finale de la Liga Lujanense, une compétition régionale en Argentine, est partie en vrille juste en toute fin de match. La faute à un tacle assassin et complètement inconscient d'un joueur de la SAT, qui était largement menée et qui allait donc perdre cette finale (4-1).

Pas à son coup d'essai ("il avait déjà été suspendu pour 24 matchs pour avoir frappé un arbitre", relate Olé), le tacleur fou a évidemment provoqué la réaction de ses aversaires qui n'ont pas pu laisser passer et la situation s'est envenimée. Jusqu'à ce que les deux équipes rentrent aux vestiaires sans trop de dégâts selon le média argentin.

