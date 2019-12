JPL : Malines rêve à nouveau de PO1

Malines et Ostende ouvraient la 20e journée de JPL, avec le Top-6 en ligne de mire pour le Kavé, alors que les Côtiers souhaitaient enchainer une seconde victoire de rang après sa belle performance face à Gand.

Côté Kavé, De Camargo débutait sur le banc et Storm remplaçait Hairemans au coup d'envoi, face à un onze d'Ostende inchangé à l'exception de Sakala qui remplaçait Canesin.

Les Côtiers prennaient les choses en main dès le coup d'envoi, à l'image d'Hjulsager et de Vargas qui se montraient dangereux dans les cinq premières minutes. Mais Malines répliquait rapidement via Storm à deux reprises et puis Ndenbe, avant que les Côtiers ne perdent Akpala (31e) sur blessure (remplacé par l'ancien Anderlechtois Idrissa Sylla).

Après la pause, Malines gardait le contrôle et se montrait dangereux d'entrée via Togui dont la tentative terminait dans le petit filet. Après des échanges plus équilibrés une fois l'heure de jeu passée, le Kavé ouvrait le score par Nikola Storm (70e) au terme d'un bel effort individuel. Ostende réclamait ensuite un but, suite à une tête Sylla. La balle dépassait la ligne mais ni l'arbitre ni la VAR ne bronchaient pour valider l'égalisation, pourtant claire.

Ostende jetait tout dans la bataille en fin de rencontre et poussait Malines dans ses retranchements, mais les locaux profitaient des espaces pour repartir en contre et Storm puis Engvall passaient près de tuer le match.

Finalement, Malines tenait bon et s'offrait une victoire méritée et étriquée, la première à domicile depuis deux mois. Au classement, les Malinwa reviennent à hauteur de Zulte-Waregem (6e) qui se déplace au Cercle.