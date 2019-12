Charleroi privé de Dessoleil pour la dernière de 2019

Le Sporting Charleroi devra terminer l'année sans Dorian Dessoleil, qui a pris son cinquième carton jaune ce samedi face à l'Excel Mouscron.

Dorian Dessoleil a pris un cinquième carton jaune ce samedi en début de seconde période. "C'est un peu discutable, je le touche à peine et c'est ma première faute, dommage", regrette le défenseur central carolo, encore très solide au Canonnier. "Ils ont une équipe très athlétique, plein de joueurs qui font 1m90, et ils tombent au moindre contact...".

Si l'intéressé était évidemment déçu de mettre un terme prématuré à son année, l'inquiétude ne semble pas de mise à Charleroi. Steeven Willems est prêt à endosser le rôle de patron de la défense : "Ca ne me fait pas peur du tout. S'il faut que je me remette à gauche à la place de Dorian, ça me va. On savait que ça pouvait arriver vu qu'il était à quatre cartons depuis un petit temps".

Charleroi a assez de défenseurs pour compenser

Karim Belhocine gardait également le sourire : "Comment j'appréhende cette absence ? Heureusement, Charleroi, comme toutes les équipes, a plusieurs défenseurs centraux. Les réservistes sont là pour ça et le meilleur prendra la place de Dorian, je ne m'en fais pas du tout pour ça".