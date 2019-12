Eupen chute à domicile et permet à Courtrai de renouer avec la victoire

Ce samedi soir au Kehrweg, Eupen accueillait Courtrai pour le compte de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Pas de véritable surprise dans les compositions des deux équipes. Suspendu, le capitaine Blondelle était remplacé par Koch lors de cette rencontre importante entre deux concurrents engagés dans la course au maintien.

Pas de round d'observation dans cette partie, Eupen débutera tambour battant et obtiendra une énorme occasion d'entrée de jeu face à Courtrai. Sur un magnifique centre de Schouterden, Bautista verra sa reprise en un temps être repoussée par la barre transversale de Jakubech (4e). Dix minutes plus tard, l'attaquant espagnol se procurera une nouvelle opportunité mais le ballon passera au-dessus du cadre (14e). Juste après, les Pandas obtiendront une nouvelle belle opportunité avec un caviar de Cools à destination d'Embalo mais l'attaquant eupenois tirera à côté du ballon...(15e). Courtrai réagira ensuite sur coup de pied arrêté via une tête de Kaglemacher qui forcera De Wolf à se coucher (18e). Puis, contre le cours du jeu, Courtrai ouvrira la marque dans cette rencontre via une reprise d'Ezekiel bien servi par De Sart (20e), 0-1.

Peu avant la demi-heure de jeu, les Germanophones obtiendront un penalty après décision du VAR. Milicevic le transformera et permettra aux siens de revenir au score (29e), 1-1. Après l'égalisation eupenoise, le jeu se tassera un peu avant que Courtrai n'ait la possibilité de reprendre les commandes de la rencontre via une balle piquée d'Ocansey reprise par Selemani de la tête mais le ballon ira s'écraser sur la barre transversale (45e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 1-1.

En seconde période, Coutrai reprendra rapidement les commandes de la rencontre via Selemani qui n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond après un beau travail de Golubovic (50e), 1-2.

Sonnés par ce deuxième but courtraisien, les Pandas tarderont à réagir malgré l'entrée au jeu d'un attaquant supplémentaire en la personne de Toyokawa. Le Nippon galvaudera une jolie occasion en dévissant un tir à l'entrée de la surface (80e). Seul face à De Wolf, Stojanovic aura l'occasion de tuer la rencontre mais l'attaquant Courtraisien placera le cuir à côté... (82e). En fin de rencontre, l'arbitre accordera un penalty à Eupen mais le VAR interviendra et décidera du contraire (88e). Les locaux pousseront dans les dernières minutes afin d'arracher le nul mais les envois de Beck (90e+1)

Eupen a réalisé une très mauvaise opération ce samedi soir en s'inclinant au Kehrweg face à Coutrai qui revient à hauteur des Pandas au classement (19 points). Trop brouillon, Eupen n'est pas parvenu à construire et s'est montré trop naïf dans les seize derniers mètres. De leur côté, les Kerels renouent avec la victoire qui leur échappait depuis le 19 octobre dernier (victoire contre Zulte Waregem 2-0).

Eupen : De Wolf, Beck, Koch (Toyokawa 58e), Amat, Verdon, Schouterden, Cools (Ciampichetti 76e), Ebrahimi, Milicevic, Bautista, Embalo (Lazare 80e)

Courtrai : Jakubech, Golubovic, Kagelmacher, Azouni, Van Der Bruggen, De Sart, Batsula (Selemani 18e), D'Haene, Silva Melo, Ezekiel (Stojanovic 74e), Ocansey (Mukajic 90e)