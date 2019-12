Faïz Selemani savoure : "C'est mon premier but en D1A"

L'international comorien a réalisé une très belle prestation ce samedi soir à Eupen en permettant à Courtrai de renouer avec la victoire.

Faïz Selemani n'avait disputé que 28 minutes avec Coutrai cette saison avant le déplacement à Eupen. Monté au jeu à la 17ème minute pour remplacer Batsula, blessé, l'ailier a rendu une très belle copie et y est même allé de son but.

"C'était inattendu de monter au jeu aussi vite, il a fallu que je me mette directement dans le match. Je suis content d'avoir pu aider l'équipe à repartir avec les trois points. J'aurais pu inscrire un doublé ? Oui, c'est dommage cette belle occasion, j'étais déçu que la balle tape la barre. Néanmoins, le plus important, c'est l'équipe et les trois points", souligne l'ailier des Kerels.

L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise a vécu des moments compliqués depuis le début de saison. "Je n'ai pas joué pendant quatre mois. C'est un vrai retour à la compétition et je me donne à fond. Je garde les mauvais souvenirs derrière moi et je me concentre sur la deuxième partie de saison afin d'aider au mieux l'équipe", explique l'auteur du deuxième but courtraisien. "C'est mon premier but en D1A, je suis hyper content et je savoure un peu ce week-end. Une fierté, puis je prouve aussi que j'ai le niveau d'évoluer au sein de l'élite et que je peux aider mon équipe. Mon objectif désormais est de me battre pour essayer d'être titulaire chaque week-end et aider au mieux Courtrai", a conclu Faïz Selemani.