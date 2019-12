Mouscron croit-il encore aux PO1 ? "On a des compétiteurs dans le groupe !"

L'Excel Mouscron aurait pu se rapprocher des PO1 avant les fêtes en cas de victoire ce samedi, mais devra essayer de prendre trois points jeudi contre Malines pour ne pas être largué.

Une victoire ce samedi et les Hurlus se retrouvaient à deux points du top 6 avant les résultats des autres équipes ; la défaite de Zulte Waregem a fait stagner les Flandriens et réduira les regrets, mais Mouscron devra à tout prix gagner jeudi pour encore espérer. "Mais qui vous dit qu'on vise le top 6 ? On joue match par match, on veut prendre du plaisir, voilà tout", lançait Frank Boya, évasif.

Qui nous dit que l'Excel vise le top 6 ? Hé bien, cher Frank - plusieurs de tes équipiers eux-mêmes. Par le passé, déjà, mais encore ce samedi après la rencontre : Nathan De Medina ne s'en cachait pas. "Il faudra prendre trois points contre Malines pour encore y croire. On prend un point, donc on avance un peu quand même, mais ce n'est pas suffisant", regrettait le défenseur latéral.

Un noyau de compétiteurs

Nous osons donc la question, après la dénégation de Boya quelques minutes plus tôt : oui, Mouscron vise le top 6 ? "Bien sûr, depuis le début de saison. Il y a les objectifs officiels du club, qui sont peut-être différents, et ceux du noyau", précise De Medina. "Vous savez, dans ce groupe, il y a des joueurs qui viennent du top : des gars de Porto, Manchester City ... Ces gars ne sont pas venus pour jouer la relégation ou le ventre mou du classement", explique-t-il. Logique ...