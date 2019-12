Malgré le but concédé, Sinan Bolat a battu son record personnel

On le sait, les gardiens sont de plus en plus attentifs à leurs statistiques individuels. Malgré un but concédé en fin de rencontre ce dimanche soir au Stayen, le portier anversois a battu son record.

Le record d'invincibilité de Sinan Bolat était jusqu'ici de 361 minutes consécutives. Le portier belgo-turc avait réalisé cette performance il y a huit ans et demi lorsqu'il évoluait au Standard de Liège. Ce week-end, les Anversois ne devaient pas encaisser dans le premier quart d'heure pour que Bolat puisse dépasser cette performance. Ce fut chose faite puisque le but de Suzuki est tombé à la 87ème minute. Le gardien de l'Antwerp place maintenant son record personnel à 434 minutes consécutives sans encaisser le moindre but.