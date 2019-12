Quand Maradona fait des révélations surprenantes sur sa vie privée : Les OVNIS et la perte de sa virginité

El Pibe de Oro maîtrise parfaitement l'art de faire parler de lui et il l'a démontré encore une nouvelle fois.

Dans une interview complètement lunaire accordée à TYC Sports, Diego Maradona a fait des révélations surprenantes sur sa vie privée. Il est notamment question de rencontre avec des OVNIS et de première fois dans un sous-sol...

"J'ai disparu de chez moi pendant trois jours"

Interrogé sur sa croyance pour les OVNIS, Maradona a tout de suite dégainé. "Pourquoi inventer les choses? Une fois, après quelques verres de trop, j’ai disparu de chez moi pendant trois jours. Je suis rentré chez moi et j’ai dit que les OVNIS m’avaient emmené", a-t-il expliqué avant d’entrer dans un sujet plus intime : la perte de sa virginité. "C'était à 13 ans, dans un sous-sol avec une dame plus âgée", a confié l’Argentin. "J’étais au-dessus et elle était en train de lire le journal."