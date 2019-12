Canesin a voulu adresser un message aux supporters du KVO

Après plus de six années passées à la côte, Fernando Canesin a tenu à faire passer un petit message - en français ! - à ses supporters.

La vidéo a été publiée sur le compte Twitter du KVO. Après avoir souhaité de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous, le Brésilien remercie ses anciens supporters : "Je vous dis au revoir et vous remercie pour ces belles années vécues ensemble. Durant ces 6 ans et demi, il y a eu des moments inoubliables".

Le meneur de jeu termine par remercier tout le staff technique, les dirigeants, les joueurs et autres employés du club ostendais : "Vous êtes des personnes très importantes dans ma vie et je ne vais jamais vous oublier".

On apprenait ce lundi que Canesin retournait dans son pays natal. Il évoluera avec l'Atletico Paranaense, club de division 1 brésilienne.