Nouveau coach en vue pour Boca Juniors

Boca Juniors est un des clubs les plus titrés et les plus populaires au monde. Le club argentin s'apprête à engager un nouvel entraîneur.

Considéré comme le club du peuple, Boca Junior évolue dans une Bombonera ultra-bouillante. Un nouveau coach devrait y signer ce jeudi 26 décembre. La presse argentine, relayée par la sérieuse page francophone Cancha Argentina, annonce que l'accord est trouvé entre Boca et Miguel Ángel Russo. 🚨 Miguel Ángel Russo sera bien le nouvel entraîneur de #Boca !

L'annonce officielle aura lieu ce jeudi 26 décembre. @CanchaArgentina pic.twitter.com/Ep64He0mjk — El Pipa Matteo 🇦🇷 (@Bocaficion) December 24, 2019 Boca Juniors est actuellement deuxième au classement argentin. Il est distancé d'un point, non pas par son éternel rival River Plate, mais par Argentinos Juniors. Boca est le cinquième club à avoir remporté le plus de compétitions internationales. Comme tous les coachs ayant presté à Buenos Aires, Miguel Angel Russo aura une certaine pression sur les épaules.