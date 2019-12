L'impact de Mignolet au Club de Bruges: "C'est la différence entre un bon gardien et l'un de classe mondiale"

Le Club de Bruges n'a encaissé que huit buts en championnat. Un record historique après 20 journées. Les Blauw en Zwart ont investi massivement l'été dernier, et cela porte ses fruits.

Le Club de Bruges avait envisagé de poursuivre avec Ethan Horvath, mais a ensuite vu une opportunité d'obtenir les services de Simon Mignolet. Ils n'ont pas hésité longtemps et ils ont vu juste. "C'est peut-être étrange à dire, mais je pensais en fait que Horvath avait réalisé d'assez bonnes prestations pour devenir titulaire chez les Gazelles", explique Philippe Vande Walle dans Het Nieuwsblad.

L'Américain avait laissé ses bévues de la saison dernière, mais ... "Horvath venait en tant que jeune gardien de but. Ce processus de progression avait déjà commencé lors des playoffs de l'an dernier. Mais vous ne pouvez pas manquer une opportunité comme Simon Mignolet. La différence entre un bon gardien de but et l'un de classe mondiale est que ce dernier doit pouvoir parfois entrer en action une seule fois dans un match et ainsi capter le ballon. C'est une grande différence avec les autres portiers qui effectuent plus d'arrêts mais qui sont également battus plus souvent. "