Trois clubs concrets pour Emmanuel Dennis?

L'avant nigérian a eu l'occasion de se faire remarquer les derniers, notamment avec son doublé au Real Madrid. Un départ est probable dans les prochains mois, déjà cet hiver?

S'il manque encore d'efficacité, Dennis fait impression par sa vivacité et son activité. L'intérêt étranger avait déjà été évoqué, il deviendrait plus concret. Selon Foot Mercato l’entourage du joueur a reçu plusieurs propositions, notamment de Crystal Palace, du Betis Séville et du Borussia Mönchengladbach.

Manchester United, Arsenal et Everton se sont également renseignés, mais sans formuler d'offre. Le Nigérian devrait plutôt attendre la fin de saison pour s'en aller, le titre de champion étant plus qu'atteignable, et que l'aventure européenne n'est pas terminée avec l'Europa League et une double confrontation contre Man U à venir.