Qui sera votre Diable Rouge de l'année 2019?

Qui succédera à Eden Hazard, élu Devil Of The Year en 2018 et 2017?

Le compte à rebours est lancé: depuis lundi et pendant encore quelques jours, les supporters pourront élire leur Diable Rouge de l'année. Comme l'an dernier et contrairement à ce qui se faisait avant, tous les Diables qui ont été sélectionnés par Roberto Martinez en 2019 font partie des nominés.

Une liste qui comprend donc les habitués, comme Eden Hazard (lauréat en 2017 et 2018), Dries Mertens (élu en 2016) ou Kevin De Bruyne (premier titré, en 2015). Mais aussi quelques nouvelles têtes: Yari Verschaeren, Elias Cobbaut, Brandon Mechele ou encore Benito Raman ont effectué leurs premiers pas en sélection au cours de l'année écoulée.

Au total, ce sont 34 Diables Rouges qui se disputeront le cinquième trophée de Devil Of The Year, au terme d'une année parfaite: dix rencontres, dix victoires, 40 buts marqués, trois petits buts concédés, une qualification rondement menée pour l'Euro et une place de numéro 1 mondiale confortée.. On pouvait difficilement rêver d'un meilleur bilan.