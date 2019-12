Objectif "confirmation" pour les Mauves à l'Antwerp : "Une bonne base de travail"

Auteur de l'une de ses prestations les plus abouties de la saison, dimanche dernier, contre Genk, le Sporting d'Anderlecht et Franky Vercauteren espèrent s'en inspirer, vendredi au Bosuil.

Dominants et en partie efficaces, les Mauves ont réussi un match plein dimanche dernier, devant leur public. Mais Franky Vercauteren l’avait déjà dit dimanche dernier, il l’a répété en conférence de presse : le plus dur sera de confirmer. « C’était déjà bien contre Genk, mais ça demande confirmation », insiste-t-il.

"Obligation de confirmer"

"Il faut tirer les leçons, qui sont très positives selon moi, du match de dimanche dernier, mais on a l’obligation de confirmer et de recommencer."

Le coach du Sporting est en tout cas satsifait de ce qu’il a vu dimanche dernier. "C’est une très bonne base, mais il faut pouvoir faire pareil toutes les semaines. Même si on sait que ça, ce ne sera sans doute pas possible et que ce sera dans des circonstances différentes, contre d’autres adversaires."

L'Antwerp toujours invaincu au Bosuil

L’Antwerp, intraitable dans son antre cette saison (huit victoires, un partage), sera en tout cas un adversaire de taille pour situer les progrès et l’évolution du Sporting d’Anderlecht. Et les hommes de Franky Vercauteren devront faire au moins aussi bien que contre Genk pour espérer ramener quelque chose de leur dernier déplacement de l'année.