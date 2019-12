Genk clôt l'année 2019 sur une meilleure note, Eupen essuie une nouvelle défaite

Ce jeudi après-midi, Genk accueillait Eupen pour le compte de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Genk et Eupen ouvraient le bal du Boxing Day ce jeudi 26 décembre à 14h30. Pas de véritable surprise dans la compostion de Genk tandis que du côté eupenois, Benat San José avait décidé de laisser Amat et Ebrahimi sur le banc.

Pas de véritable round d'observation dans cette partie tant Genk prendra rapidement les commandes de la rencontre. À la base de l'action, Berge distillera une magnifique passe à Maehle parti dans la profondeur. Le Danois sera ensuite à l'assist pour Ito qui aura même tout le temps d'ajuster sa frappe (12e), 1-0.

Eupen réagira et aura même l'ooportunité de revenir au score mais Bautista devant le but adverse, après un caviar de Beck, s'en mêlera les pinceaux et manquera le ballon...(15e). Le champion de Belgique continuera d'aller vers l'avant à l'image d'un Maehle très remuant. Ce dernier aura l'opportunité de doubler la mise après avoir percé la défense eupenoise sur son flanc droit mais De Wolf captera le tir (21e). Par la suite, Genk gèrera confortablement son avantage. À noter une belle occasion avec une tête de Bolingi en fin de première période mais le ballon sera capté par le jeune Vandevoordt (44e) ainsi qu'un goal annulé pour les Pandas suite à une faute de main..(45e). Genk mènera 1-0 à la pause.

En début de seconde période, suite à une mauvaise relance de Blondelle, Genk sera tout près de doubler la mise mais la tête d'Onuachu passera juste à côté du but eupenois (52e). Une minute après, Samatta tentera l'enroulé mais le ballon passera juste à côté du but des Pandas (53e). Genk aura une nouvelle grosse opportunité mais le poteau viendra repousser la tête d'Onuachu avant de voir De Wolf effectuer ensuite un magnifique arrêt reflexe sur un tir à bout portant de Paintsil (58e). Mais Eupen ne pourra éviter l'inévitable. Genk parviendra finalement à faire trembler les filets une seconde fois grâce à Onuachu (60e), 2-0.

Pas assommés pour autant, les Pandas réagiront dans la foulée via une tête du petit Lazare, très bien servi par Beck (63e), 2-1. Le club germanophone n'aura pas dit son dernier mot et poussera jusqu'au bout pour arracher le nul. Cools sera même proche d'offrir le partage aux siens mais le médian tentera une fantaisie plutôt que de pousser le ballon au fond (81e). Les Limbourgeois auront plusieurs opportunités de tuer la rencontre dans les dernières minutes mais ni Ito (84e et 89e) ni Bautista (90e+2) n'y parviendront. Genk s'imposera finalement 2-1.

Après sa campagne chaotique en Ligue des champions et sa défaite à Anderlecht le week-end dernier, Genk clôt l'année 2019 sur une belle note avec cette victoire contre Eupen. Les Pandas enchaînent de leur côté une troisième défaite d'affilée et profiteront de leur stage au Qatar pour recharger leur batterie.

Genk : Vandevoordt, De Norre (Borges 73e), Dewaest, Cuesta, Maehle, Hrosovsky, Berge, Ito, Paintsil (Bongonda 64e), Onuachu, Samatta (Wouters 85e)

Eupen : De Wolf, Beck, Verdon, Blondelle, Koch (Embalo 75e), Scouterden, Cools, Lazare (Ciampichetti 87e), Milicevic, Bautista, Bolingi