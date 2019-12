Le Standard retrouve sa solidité défensive... jusqu'au bijou de Kums

L'efficacité a encore fait défaut aux Rouches. Rien ne voulait définitivement rouler en leur faveur en décembre.

Pour le dernier match de l’année, le Standard retrouvati Mehdi Carcela et Zinho Vanheusden. Dimitri Lavalée restait lui dans le onze en tant que milieu défensif. Un choix qui allait être assez déterminant dans la première période satisfaisante des Rouches, puisque le produit liégeois récupérait de nombreux ballons et fermait la zone dans laquelle le redoutable Jonathan David aime tant s’exprimer.

Les Gantois n’auront d’ailleurs eu qu’une seule occasion en première période, avec un tir de Depoitre détourné par Bodart après 38 minutes. Les Rouches avaient eux attaqués le but de Kaminski d’entrée. Cela commençait par une reprise de la tête de Carcela dans un Chaudron surchauffé. Lestienne manquait lui rapidement une belle occasion d’ouvrir le score sur un service d’un Duje Cop bien dans sa partie.

Le gardien des Buffalos devait intervenir sur une frappe centrale de Carcela et surtout sur un envoi croisé de Lestienne. Il contribuait bien au score vierge au repos. Sclessin avait vibré avant la rentrée aux vestiaires pour une déviation de la main litigieuse de Jonathan David, mais Bram Van Driessche a décidé de ne pas siffler de pénalty.

La seconde période n’était pas plus riche en occasions. Le match devenait de plus en plus nerveux, mais les Rouches s’activaient à un quart d’heure du terme. Monté au jeu, Avenatti ne pouvait cadrer sur un centre au sol de Lestienne, Gavory croquait sa reprise de volée sur un corner de Mpoku joué à l’entrée du rectangle. Avenatti obtenait encore une occasion sur un coup-franc du Français, mais ne cadrait pas sa tête.

Un match vierge allait-il conclure l'année pour les deux équipes? La clean-sheet aurait fait du bien aux Rouches, elle aurait été surtout méritée, mais Sven Kums. Le médian décochait une superbe frappe qui se dirigeait en pleine lucarne. Imparable.

Le Standard faisait son possible en fin de partie, mais les Buffalos ont tenu le coup jusqu'au bout. Le Standard clotûre donc son année sur une troisième défaite de rang pour la 400e en JPL de MPH. Heureusement, ce sont les vacances.