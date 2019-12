Manchester United prêt à débourser 94 millions d'euros pour un coéquipier de Tielemans et de Praet

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1er janvier et plusieurs clubs sont à l'affût afin de se renforcer pour la suite de la saison.

Manchester United se prépare à formuler une énorme proposition pour le milieu de terrain de Leicester City, James Maddison, comme l'indique le Daily Star.

Après avoir acheté Harry Maguire pour 87 millions d'euros lors du dernier mercato estival, les dirigeants mancuniens seraient disposés à débourser une somme comparable pour un autre joueur de Leicester City cet hiver. Les Red Devils veulent s'attacher les services de Maddison, l'une des plus belles promesses outre-Manche. Et pour cela, ils sont prêt à mettre 94 millions d'euros sur la table car ils sont convaincus que le médian vaudra encore plus cher après l'Euro 2020 qu’il s’apprête à disputer avec la sélection anglaise.