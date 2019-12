Peter Zulj et les critiques : "Vous pouvez écrire ce que vous voulez, je m'en fiche ..."

Et revoilà Peter Zulj. Déjà solide face à Genk, l'Autrichien a récidivé contre l'Antwerp. Souvent critiqué, présenté comme un flop, il ne se soucie pas des opinions défavorables.

Inutile de le nier : Peter Zulj a été très critiqué, entre autres, par Walfoot depuis son arrivée à Anderlecht. Insuffisant jusqu'ici, il nous apporte cependant un beau démenti depuis deux matchs. Une réaction aux critiques ? L'Autrichien préfère en sourire quand nous lui en parlons. "Je ne lis pas les journaux. De toute façon, je ne les comprends pas. Je sais que j'ai été critiqué, mais je ne l'ai pas lu", affirme-t-il. "Vous pouvez écrire ce que vous voulez, je me concentre sur le football".

Mais les critiques, si elles ne l'ont pas épargné dans la presse et chez les supporters, ont également eu lieu - de manière plus constructive - en interne. "J'ai changé quelques choses dans mon jeu après une discussion avec l'entraîneur, j'ai beaucoup travaillé quand je ne jouais pas. Je suis heureux d'être de retour et mon jeu s'est vraiment amélioré", révèle Zulj.

Et quels sont ces détails que Peter Zulj a changé dans son jeu ? "Le coach m'a demandé de jouer plus vite, de faire moins de touches de balle", déclare-t-il. La lenteur du médian a en effet souvent été pointée du doigt. "Quand vous ne jouez pas, vous n'êtes pas heureux, évidemment. J'ai demandé au coach ce que je pouvais faire de mieux, il m'a dit de simplifier mon jeu, de jouer plus vite. C'est ce que j'ai fait et voilà, j'ai joué ces deux matchs. Je suis heureux du résultat", conclut Zulj.