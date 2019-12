Ostende a réalisé un gros bénéfice sur la vente de Fernando Canesin

L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht est retourné au Brésil. Son transfert a été officialisé il y a une semaine.

Juste avant la Noël, Ostende annonçait le départ officiel de Fernando Canesin pour le championnat brésilien. Aujourd'hui, selon le Nieuwsblad, le club de Pro League aurait reçu 100 000 euros de l'l'Atletico Paranaense pour le transfert du joueur.

Une belle plus value quand on sait qu'Ostende fait déjà une économie de 400 000 euros sur les salaires après cette vente.