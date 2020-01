Le Standard de Liège se sépare de Sébastien Pocognoli

Tout juste une heure après avoir communiqué sur la reconversion de Réginal Goreux, le Standard annonce une autre nouvelle importante.

Le club liégeois a décidé de se séparer de Sebastien Pocognoli ce jeudi après-midi. On peut lire dans un communiqué officiel publié sur leur site : "Le Standard de Liège et Sébastien Pocognoli ont décidé de commun accord de mettre fin à leur collaboration. Notre club remercie Sébastien pour tout ce qu’il a apporté au matricule 16 lors de ses différentes périodes chez les Rouches et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle."

L'arrière gauche de 32 ans n'a disputé qu'un seul match de Coupe cette saison avec les Rouches. Mais le natif de Seraing y a réalisé d'excellentes saisons précédemment. Toutes compétitions confondues, Pocognoli a disputé 156 matchs en tant que standardman. Il a scoré quatre fois et donné onze passes décisives. Poco est également passé par Hannovre, Alkmaar et Genk.