Genk creuse la filière norvégienne : "Thorstvedt est plus offensif que Berge"

Le Racing Genk a officialisé deux arrivées en provenance de Norvège. Le premier, Kristian Thorstvedt, est présenté comme un tout grand talent ; peut-il remplacer Sander Berge, sur le départ ?

Genk risque fort de ne pas pouvoir retenir bien longtemps son joyau Sander Berge : déjà cité sur le départ l'été passé, le Norvégien était finalement resté, confirmant son potentiel (notamment en Europe, où il sera élu parmi les révélations de la phase de poules par l'UEFA) et restant le métronome du champion en titre. Mais cet hiver, le Racing Genk pourrait devoir se résigner - et toucher le pactole, Berge étant estimé entre 15 et 20 millions d'euros.

L'arrivée de Kristian Thorstvedt (20 ans) pourrait sembler être une façon d'anticiper ce départ à craindre côté limbourgeois. Cependant, les profils sont différents : le nouveau venu présente des statistiques dignes d'un numéro 10 (22 buts en 57 matchs avec le Viking Stavanger). "Il joue plutôt en milieu offensif, décroche souvent sur l'aile. Berge est plus défensif", nous confirme le site spécialisé Nordisk Football, fin observateur du football scandinave. "Il tire environ deux fois par match avec un taux de réussite de 22%, c'est très élevé".

Des joueurs "qui en veulent"

Quoi qu'il en soit, et comme le confirme la signature dans la foulée de Mats Möller Daehli (24 ans) en provenance de Sankt Pauli, Genk semble avoir pleine confiance en la filière norvégienne après la réussite de Sander Berge. "La politique de formation de plusieurs clubs comme Stabaek, Bodø ou Vålerenga a amené ce renouveau du football norvégien", nous explique notre interlocuteur.

"Le succès de certains joueurs en Belgique et en Eredivisie, mais aussi celui de Joshua King (Bournemouth) et bien sûr d'Erling Braut Haaland ont amené plus de visibilité". La mentalité des joueurs venus du Nord est souvent louée. "Ce sont des gars sérieux et qui en veulent, vous l'avez vu avec Berge. Ils sont également réputés pour leur travail physique : Kristian Thorstvedt fait 1m89 ! Cependant, il a éclos assez tard. Il est issu du centre de formation de Stabaek, le meilleur du pays".

L'avenir dira si le Racing Genk a eu raison de faire venir ces deux joueurs mais une chose est claire : la Norvège se révèle un placement sûr ces derniers temps ...