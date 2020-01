🎥 Coupe de la Ligue : le PSG atomise Saint-Etienne, Osimhen envoie Lille en demies

Apr√®s Reims la veille et Lyon un peu plus t√īt, le PSG et Lille compl√®tent le dernier carr√© des √©quipes qualifi√©es pour les demies de la Coupe de la Ligue.

PSG - Saint-Etienne 6-1

Le Paris Saint-Germain, avec Thomas Meunier titulaire, n'a fait qu'une bouchée de l'ASSE, pourtant présenté comme le choc de ces quarts de finale. Mauro Icardi (2e) ouvrait le score très rapidement sur un assist de Thomas Meunier. Gol de Icardi.

PSG 1 - 0 Saint-Étienne pic.twitter.com/W6VBeQZ3pw — ChoyElDano (@ChoyElDano) 8 janvier 2020 L’exclusion de Wesley Fofana à la demi-heure n'aidait pas les Verts, qui voyaient Neymar doubler la mise (39e) avant que Jessy Moulin n'inscrive un but contre son camp juste avant la pause. Icardi s’offrait un triplé (49e + 57e) avant que Kylian Mbappé (67e) n'y aille de son petit but. Cabaye sauvait l'honneur (71e). Le PSG garde le rythme dans une compétition qu'il a déjà remporté huit fois. Lille - Amiens 2-0

Lille profitait de l'exclusion de Zungu (38e) pour contrôler la rencontre et s’imposer facilement. Luiz Araujo (50e) ouvrait le score sur un corner de Bradaric. Quelques minutes plus tard, l'ex-Carolo Victor Osimhen tuait tout suspense (58e) pour envoyer les Dogues en demies. Lille 2-0 Amiens - Victor Osimhen 58' #Ligue1 #LOSC pic.twitter.com/vXyY8mQ5nn — Goal Hut (@Goal_Hut) 8 janvier 2020