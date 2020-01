Formé au Standard et à Bruges, le jeune Isaac Matondo attend sa chance au Beerschot

Comme la plupart des clubs de JPL, le Beerschot a également mis le cap sur l'Espagne pour son stage hivernal et y préparer la deuxième partie de la saison.

Trois nouveaux visages figuraient dans le groupe d'Hernan Losada, à savoir les récents transferts Frédéric Frans et Baptiste Aloé, mais également Isaac Matondo, le seul espoir repris par Losada pour ce stage.

Du haut de ses 19 ans, Matondo a eu la possibilité de se montrer. Le jeune milieu de terrain est passé par le Standard et le Club de Bruges dans les catégories de jeunes, et après un an sans club, il a trouvé refuge au Kiel l'été dernier. Six mois plus tard, le voilà déjà aux portes du noyau A.

Le jeune joueur espère suivre les traces du jeune Brian De Keersmaecker, qui avait également accompagné le groupe pro durant le stage hivernal l'an dernier, avant de faire son trou en équipe première. Il en est désormais à treize rencontres avec l'équipe première. Un parcours qu'Isaac Matondo espère également suivre.