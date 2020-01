Solskjaer dur : "Le pire match de Manchester United"

Manchester United a pris l'eau en demi-finale de l'EFL Cup (1-3). Ole Gunnar Solskjaer ne se cherchait clairement pas d'excuses après la rencontre ...

Manchester City avait une revanche à prendre et ne s'est pas fait prier : un mois jour pour jour après la défaite des Citizens à domicile contre Manchester United, Guardiola et ses hommes ont été gifler leur rival à Old Trafford en demi-finale de l'EFL Cup ce mardi. "Dès leur premier but et jusqu'à la pause, c'est le pire match que nous ayons joué", regrettait Ole Gunnar Solskjaer après la rencontre dans des propos relayés par Skysports.

"Et après ça, nous n'avons juste pas réussi à nous remettre de ce retard. Notre pressing ne marchait pas, nous les avons laissés jouer. On a baissé la tête, on a pris les mauvaises décisions", continue l'entraîneur des Red Devils. À la pause, le score était déjà de 0-3. "Il fallait réagir et nous l'avons fait en seconde période. C'est une question de fierté. Maintenant, il y a une montagne à gravir au retour ; nous avons déjà prouvé que nous pouvions le faire, notamment contre le PSG. Nous devons juste y croire et réussir une bonne performance à l'Etihad Stadium".