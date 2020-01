Il sera encore plus attendu au Standard: "Le départ de Renaud Emond ne rajoute pas de pression"

Souvent blessé depuis son arrivée à Sclessin, Obbi Oularé aura, sans doute, un peu de pression supplémentaire avec le départ quasiment acté de Renaud Emond, mais l'attaquant belge ne le ressent pas comme tel.

Blessé au genou en fin d'année 2019, Obbi Oularé profite du stage du Standard à Marbella pour se remettre dans le bain et il "se sent bien". "J'ai repris l'entraînement avec le groupe en début de stage et j'ai joué une demi-heure contre le Borussia Dortmund. Un peu plus que ce qui était prévu, donc c'est un petit bonus", confie-t-il au Laatste Nieuws.

Mais la nouvelle de la semaine à Marbella, c'est évidemment le départ de Renaud Emond pour le FC Nantes. Un départ qui ne devrait pourtant pas engendrer l'arrivée d'un nouvel attaquant. Michel Preud'homme a insisté: il en a déjà trois à disposition (Cop, Avenatti et Oularé). "Ça fait plaisir d'entendre ça et c'est à nous de faire le travail désormais", insiste l'ancien Blauw en Zwart.

Je crois en mes qualités!

Obbi Oularé ne ressent en tout cas pas de pression supplémentaire. "Je crois en mes qualités et en celles de mes partenaires et pour nous, c'est un témoignage de confiance qu'il n'y ait pas d'autre attaquant qui arrive", insiste-t-il.

Mais Obbi Oularé sait qu'en l'absence du meilleur buteur liégeois, on attendra plus de lui désormais. "Mais je ne me concentre pas trop sur les statistiques", rétorque-t-il. "Peu importe si je score ou pas, tant que je fais un bon match et que j'aide l'équipe à prendre les trois points."