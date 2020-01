David Moyes veut ramener Marouane Fellaini en Premier League !

Et si Marouane Fellaini ne retrouvait pas José Mourinho en Premier League, mais David Moyes ?

David Moyes est l'un des entraîneurs ayant le plus compté dans la carrière de Marouane Fellaini : c'est sous la houlette de l'Anglais que le Diable Rouge a explosé à Everton, avant de suivre son mentor à Manchester United. Désormais à West Ham, Moyes se cherche un milieu de terrain récupérateur et envisagerait d'attirer Fellaini en provenance du Shandong Luneng, affirme Skysports.

Marouane Fellaini a rejoint la Chinese Super League il y a un an, après cinq ans et demis passés à Manchester United. Il lui reste deux années de contrat en Chine, ce qui signifie qu'il n'est pas sous le coup de la drastique réduction salariale qui va frapper les joueurs étrangers (et qui ne sera d'application que concernant les nouveaux contrats).