🎥 Loris Karius a encore frappé : l'ancien rival de Mignolet à la faute avec le Besiktas

Loris Karius va un peu mieux loin des spotlights et de Liverpool, où il s'était mis dans une situation compliquée après avoir multiplié les erreurs - dont, naturellement, plusieurs en finale de la Ligue des Champions, coûtant la victoire aux Reds. Mais le portier allemand n'est pas encore totalement débarrassé de ses vieux démons, comme le prouve cette faute de main sur un centre anodin, Karius laissant filer le ballon dans ses filets ...

Loris Karius' time at Besiktas is not going so well... pic.twitter.com/V7OHww266G