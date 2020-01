Lamkel Zé commence à agacer : "On va devoir régler ça en interne ..."

Tout se passait bien lors du stage hivernal de l'Antwerp, jusqu'à ce que Didier Lamkel Zé redevienne lui-même : exclu après une dizaine de minutes en amical, le Camerounais met tout le monde à bout.

Didier Lamkel Zé commence-t-il a devenir un sérieux problème à Anvers ? Le Camerounais a jeté une ombre sur un stage pourtant positif en étant expulsé lors d'un match amical face à une équipe de joueurs sans club, coupable d'un énième geste stupide. Les supportes n'en rien plus, Bölöni n'en rit plus et ses supporters semblent à bout également.

"Ca attire encore l'attention sur un personnage qui ne le mérite franchement pas", lâche Wesley Hoedt via Sporza. "Ca doit être réglé, ça ne peut pas continuer comme ça, en effet. Cela n'a pas sa place sur un terrain de football, et certainement pas en match amical. Mais si on en parle trop, ça met Lamkel Zé en lumière et il ne mérite pas". Steven Defour était également clair sur le sujet : "Il est temps que ça soit réglé en interne".