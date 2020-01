Soulier d'Or: ces trois légendes que Hans Vanaken rêve de rejoindre dans l'histoire

Grand favori à sa propre succession, Hans Vanaken pourrait rejoindre trois légendes du football belge, 34 ans plus tard.

Remporter le Soulier d’Or deux années consécutives? Ils ne sont que trois à avoir réussi cette prouesse. Et ils partagent un autre point commun: ils ont été élus meilleur joueur du Royaume plus que deux fois. De quoi inspirer le Brugeois s’il est couronné mercredi soir?

Paul Van Himst (1960-1961)

Sans surprise Paul Van Himst a été le premier à l’emporter deux fois de suite. Meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges avant l’éclosion de Romelu Lukaku, le ‘Pelé Blanc’ n’avait que 17 ans et pas encore le moindre trophée à son palmarès collectif quand il a été élu pour la première fois. Un an plus tard, il remettait ça, mais allait devoir attendre quelques mois de plus pour célébrer son premier titre de champion de Belgique avec le Sporting d’Anderlecht.

Octuple champion de Belgique, quadruple vainqueur de la Coupe et même finaliste de la C1 avec le Sporting, Paul Van Himst ajoutera, en 1965, puis en 1974, deux autres godasses dorées à sa collection de distinctions individuelles.

Wilfried Van Moer (1969-1970)

Et si Paul Van Himst n’a pas remporté plus de Souliers d’Or, c’est parce qu’il y avait quelques concurrents de choix face à lui. Parmi eux, l’inévitable Wilfried Van Moer. Deux ans plus jeune que la légende anderlechtoise, le Waeslandien a dû attendre son passage au Standard pour connaître les consécrations collectives: trois titres (consécutifs) de Champion de Belgique.

Mais Van Moer avait déjà soulevé un Soulier d’Or avant ça (en 66 alors qu’il évoluait sous les couleurs à l’Antwerp) il en rajoutera deux à l’époque où le Standard régnait en maître sur la compétition belge (en 69 et en 70).

Enfin, le dernier doublé au palmarès du Soulier d'Or remonte à... 34 ans déjà et il est à mettre à l'actif de Jan Ceulemans. Longtemps resté le Diable le plus capé de l'histoire, Sterke Jan n'a connu que deux clubs tout au long de sa carrière: le Lierse et le Club de Bruges, auquel il est resté fidèle pendant 14 ans.

Et c'est évidemment avec les Blauw en Zwart que Jan Ceulemans a construit un palmarès impressionnant: trois titres de champions, deux Coupes, cinq Supercoupes et trois Souliers d'Or, dont deux consécutifs, en 1985 et 1986. Et il convient d'y ajouter ses trois consécrations au Gala du Footballeur Pro: une distinction créée en 1984 et dont il a remporté les trois premières éditions.