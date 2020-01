MPH et Bölöni bien d'accord concernant le coach de l'année

Philippe Clément devrait être couronné Entraîneur de l'année au gala du Soulier d'Or et personne n'a quoi que ce soit à y redire.

Michel Preud'homme ne se voit même pas comme un concurrent au trophée d'Entraîneur de l'année, et pour cause : "Il n'y a aucune concurrence : Philippe Clément sera élu coach de l'année et ce sera amplement mérité au vu de son excellent travail", sourit l'entraîneur du Standard depuis le tapis rouge du gala du Soulier d'Or.

Même constat, avec humour, de la part de Laszlö Bölöni : "Que voulez-vous que je vous dise ? J'ai fait tout ce que j'ai pu avec mon équipe de salopards (dans le bon du sens terme ...) pour l'empêcher de gagner", souriait le Roumain. "Mais le travail de Philippe Clément, avec Genk et avec Bruges, qu'il a accompli, continue d'accomplir et - je l'espère - accomplira encore notamment en Europe, chapeau".