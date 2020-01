Romelu Lukaku retrouve un ancien de Manchester United à l'Inter

Le défenseur anglais désirait rejoindre le club italien après presque dix ans chez les Red Devils.

La rumeur courait et la nouvelle semble désormais officielle : Ashley Young va rejoindre Romelu Lukaku à l'Inter Milan. Selon la BBC, Manchester United et le club italien se seraient mis d'accord pour un transfert définitif du joueur.

Le défenseur anglais devrait quitter la Premier League pour un montant d'un million et demi d'euros. Il tourne ainsi la page après huit ans et demi de bons et loyaux services pour les Red Devils.

Il s'agirait du troisième joueur de Manchester United à rejoindre le club de Serie A en six mois après Lukaku et Alexis Sanchez.