Conflits d'intérêts à Anderlecht ? "Pas une bonne évolution pour le football belge"

D'ailleurs, la Commission des licences va mener une enquête sur le cas Vandenhaute.

Patron de Let's Play, entreprise d'agents de joueurs, et consultant externe pour Anderlecht : compatible ? La polémique est ouverte. La Commission des licences va mener une enquête pour plusieurs raisons, peut-on lire dans Het Nieuwsblad.

Des conflits d'intérêts sont plus que probables. La société de Vandenhaute est par exemple responsable de joueurs comme Louis Verstraete et Vadis Odjidja de La Gantoise. En tout cas, selon Peter Croonen, cela ne fait aucun doute. Pour Het Laatste Nieuws, il déclare : "Il s'agit d'une mauvaise chose pour le football belge. Nous avons besoin d'une stricte séparation entre les agents et les clubs. Je ne dis pas qu'il y aura forcément des problèmes mais créer ce genre de zones d'ombre ne fait pas du bien à l'image de notre football".