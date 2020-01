Ca passe dans la douleur pour l'OM contre les amateurs de Granville

L'Olympique de Marseille a su se montrer patient en Coupe de France.

Pas de mauvaise surprise pour l'Olympique de Marseille, mais une soirée difficile en Coupe de France. Contre l'US Granvillaise, pensionnaire de Nationale 2, l'OM a, en effet, dû attendre lel dernier quart d'heure pour émerger.

L'Exclusion de William Sea a mis fin au rêve de Granville, deux minutes plus tard, Alvaro faisait sauter le verrou et Marseille allait dérouler dans le dernier quart d'heure, avec deux autres buts de Radojnic et Payet (0-3). Marseille rejoint Pau parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale, suite du programme samedi et dimanche.