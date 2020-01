Huis-clos partiel pour Saint-Trond ce samedi

Genk avait déja annoncé que la tribune derrière le goal serait fermée pour le match à domicile contre Charleroi début février. Les Trudonnaires ont, eux, choisi le match de ce week-end contre Courtrai pour appliquer la sanction imposée suite aux débordements lors du duel limbourgeois.

La tribune Nord du Stayen sera ainsi complètement fermée ce samedi annonce Belga. Les Canaris ne pourront pas compter sur leurs supporters les plus fidèles et actifs pour affronter Courtrai.

Genk et Saint-Trond avaient fini par accepter la sanction imposée. Pour cause, la Commission des Litiges d'appel de l'Union Belge avait fortement réduit les sanctions initiales qui prévoyaient des retraits de points, un huis-clos complet et des amendes plus lourdes.

S'ils ne bénéficieront que d'un appui partiel de leurs supporters, les Trudonnaires pourront compter sur l'effectif suivant pour affronter les Courtraisiens :