Danijel Milicevic satisfait du partage : "Charleroi n'est pas deuxième par hasard"

Eupen a tenu tête au Sporting de Charleroi ce samedi soir (1-1) lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Les Eupenois étaient satisfaits après leur partage face au Sporting de Charleroi. "C'est un bon point de pris, Charleroi n'est pas 2ème au classement par hasard. En face c'est très performant mais nous avons livré une très bonne deuxième période", explique Danijel Milicevic à l'issue de la rencontre.

Eupen a mis fin aux trois défaites de suite avec ce nul au Kehrweg. "Cette spirale est finie et nous débutons un nouveau cycle. Nous repartons du bon pied. Nous avons fait preuve d'une bonne mentalité. Après ce but encaissé à la cinquième minute, nous n'avons pas été assommés et avons directement réagi. Un peu de chance avec notre but certes mais Musona a démontré qu'il était déjà prêt. Un très bon joueur qui nous apporte déjà beaucoup. Un point encourageant pour la suite", a souligné l'ancien joueur de Charleroi avant d'évoquer les deux prochaines matchs des Pandas.

Eupen affrontera ensuite Waasland-Beveren puis le Cercle de Bruges, deux rencontres importantes concernant la course au maintien. "Bien se préparer et continuer sur notre lancée et le maintien sera au rendez-vous", a conclu Danijel Milicevic.