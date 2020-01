Van Wijk explique pourquoi Ostende a pris l'eau...

Le premier match sous Dennis van Wijk ne restera pas dans les mémoires. Cependant, les Côtiers ont vu des éléments positifs...

Ostende a joué avec trop de longs ballons, et Van Wijk l'a admis aussi, mais ... "Avec les coups de coin, les coups francs et ces longues balles, nous sommes entrés dans le rectangle de Waasland-Beveren environ 40 fois. Si nous avions été plus lucides, nous gagnions ce match. Je ne peux blâmer personne pour les efforts et l'envie, mais la qualité de la finition n'était pas bonne", a souligné le coach d'Ostende.

Cependant, Van Wijk doit va devoir revoir son système de jeu. En mettant quatre attaquants dans son équipe, il y a avait un déséquilibre au milieu de terrain. "C'est vrai. C'était un peu bluffant, mais cela a bien fonctionné à l'entraînement. Je n'ai pas peur de prendre ce risque, mais nous devrions peut-être essayer autre chose."

Van Wijk n'a pas cherché d'excuses, mais a vu un facteur supplémentaire qui a perturbé sa préparation : l'offre de rachat du club. "Ce n'est pas pour cette raison que nous avons perdu, mais cela joue. Depuis que je suis ici, il n'y a pas eu de silence radio. Cela a duré douze jours. Cela n'aide pas, car les joueurs et le personnel sont occupés par leur avenir. Cela perturbe la concentration ", a-t-il conclu.