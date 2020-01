Jonathan D'Ostilio : "Tenter d'aller chercher un troisième succès de rang au RWDM"

Le matricule 4 poursuit sur sa belle lancée avec un joli six sur six effectué en ce début d'année 2020 après la victoire contre la Louvière Centre ce dimanche après-midi (2-1).

Jonathan D'Ostilio a réalisé une très belle prestation face à la Louvière Centre avec un pied dans chaque but. En effet, le back gauche a provoqué le penalty avant de distiller un superbe assist à Bangoura sur le deuxième but. "Cela me fait plaisir, c'est sûr. Mais le plus important reste le collectif. C'était très important de confirmer ce week-end en l'emportant après la vicroire du week-end dernier. C'était plus dur ce dimanche mais nous n'avons rien lâché. Une victoire méritée au final", a confié le défenseur.

L'ancien joueur d'Eupen a ensuite pointé du doigt ce qui avait changé depuis la reprise. "Nous travaillons énormément la tactique. Puis la mentalité, par rapport au premier tour, nous ne baissons plus les bras trop rapidement. Puis le groupe est plus soudé et cela fait la différence. Nous allons tenté d'aller chercher un troisième succès de rang au RWDM désormais", a conclu Jonathan D'Ostilio.