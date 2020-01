Le PSV perd deux points importants devant ses supporters "aveuglés"

L'Ajax Amsterdam a de nouveau fait la bonne opération du week-end aux Pays-Bas. Alors qu'ils se sont imposés 2-1 contre le Sparta Rotterdam, ses concurrents directs (AZ Alkmaar et PSV Eindhoven) ont tous les deux perdus des plumes.

Le match qui a retenu notre attention ce dimanche, c'est celui opposant Venlo et PSV Eindhoven. Non pas pour la qualité du jeu ou pour un score inattendu. Mais pour l'après-midi décevant qu'on dû passer les supporters du PSV. En plus du déplacement et du médiocre partage réalisé par leur équipe, les supporters n'ont quasiment rien pu voir de la rencontre.

Pour cause, les basses températures et les plexis séparant le terrain de la tribune "visiteurs" ont rendu le match invisible pour la majorité des supporters du PSV :