C'est confirmé pour Adrien Trebel, qui ne pourra pas aider Anderlecht lors de ce mercato

Le cas Adrien Trebel est décidément inextricable à Anderlecht : alors qu'on sait que le club a un besoin urgent de liquidités s'il veut acheter (ce qui est nécessaire pour encore rêver aux PO1), vendre son plus gros salaire sera impossible cet hiver.

Adrien Trebel n'ira pas à Al-Shabab - ni où que ce soit parmi les nombreuses destinations exotiques envisagées depuis l'été passé. Le médian français, légèrement blessé au genou à l'entraînement cette semaine, va devoir subir une légère opération au genou, rapporte Het Laatste Nieuws.

Rien de grave pour Trebel, mais bien pour Anderlecht : le mercato se ferme dans un peu plus d'une semaine et aucun club ne mettra sur la table le montant espéré par le RSCA. Trebel est encore sous contrat jusqu'en 2023, est payé 2,7 millions d'euros environ par an et chaque mois qui passe sans qu'il joue avec le maillot mauve fait baisser un peu plus sa valeur. Une situation pourrie pour toutes les parties car Anderlecht a besoin de vendre cet hiver avant d'acheter - et Anderlecht a besoin d'acheter pour espérer jouer les PO1.