L'agent d'Adnan Januzaj évoque les rumeurs de Serie A !

Adnan Januzaj va-t-il quitter la Real Sociedad, où il joue peu, pour tenter sa chance en Italie ? C'était la rumeur des derniers jours et il semble qu'elle s'avère correcte.

Adnan Januzaj compte moins de temps de jeu à la Real Sociedad que la saison passée avec seulement 11 rencontres en Liga, dont 5 comme titulaire. Alors que l'Euro 2020 approche à grands pas, l'heure tourne pour le Diable Rouge qui pourrait aller chercher du temps de jeu du côté de l'Italie, à en croire la presse transalpine.

Et l'agent de Januzaj, Dirk De Vries, confirme ces rumeurs : interrogé par Calciomercato, il a reconnu qu'il était "possible" qu'Adnan Januzaj opte pour un transfert en Serie A. L'AS Rome et l'AC Milan sont les clubs cités. "Il y a eu des contacts avec Milan, oui", affirme De Vries.