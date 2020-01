Gareth Bale prêté cet hiver? Son agent répond

L'entourage du Gallois répond aux rumeurs.

Alors que de nombreuses rumeurs envoient Gareth Bale en prêt du côté de Tottenham, son agent a tenu à faire le point, dans un entretien accordé à Sky Sports. "Un prêt? Ce sont des rumeurs ridicules. Peu de clubs pourraient se le permettre de toute façon", insiste Jonathan Barnett.

D'autant que Gareth Bale a encore un contrat longue durée du côté de la maison blanche. "Il lui reste deux ans et demi de contrat et il se sent bien. Il est heureux à Madrid, et espérons-le, il gagnera encore quelques trophées avec le Real."