Changement de blason pour les Girondins de Bordeaux ? Nouveau conflit en vue

La direction bordelaise et ses supporters les plus fidèles sont en conflit ouvert depuis plusieurs années. En cause, les projets démesurés, la répression et le manque de dialogue.

Pour ne pas arranger la relation, le Président Frédéric Longuepée avait récemment ordonné de bannir l'un des messages déployés par le kop bordelais. Les Ultramarines étaient alors montés sur la pelouse, arrêtant le match, pour protester. La dernière merveille de la direction ? Changer le logo des Girondins de Bordeaux, dans un objectif financier, et ainsi effacer plus de cent ans d'Histoire. Inévitablement, les supporters ne comptent pas accepter un tel remaniement qui pourrait voir le jour dès le mois de février. Pour ne rien arranger, le graphisme du nouveau blason n'est pas très enviable. Voici ce que le nouveau logo pourrait donner : Voilà à quoi devrait ressembler le nouveau logo des Girondins, courant février.

Que cela soit clair: la direction du club n'a aucune légitimité à toucher à quelque-chose d'aussi sacré.

Nous ne les laisserons pas faire.#KingStreetOut pic.twitter.com/fcqnupqYq9 — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) January 24, 2020