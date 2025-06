"Tant que rien n'est signé, tout le monde tente sa chance" : un club inattendu a approché Kevin De Bruyne

Très proche du Napoli, Kevin De Bruyne aurait bien reçu une offre alléchante financièrement du Fenerbahçe. Il aurait toutefois refusé, pour se diriger vers le sud de l'Italie.

Remplacé peu avant l'heure de jeu ce vendredi soir contre la Macédoine du Nord, Kevin De Bruyne devrait annoncer sa décision finale concernant son avenir après la trêve internationale.

Le milieu offensif des Diables Rouges a été cité avec insistance du côté de Naples. Un accord aurait même été trouvé, mais aucune officialisation n’a encore eu lieu.

Précédemment annoncé en MLS ou en Arabie Saoudite, Kevin De Bruyne aurait également reçu une offre surprenante de la part de Fenerbahçe. Cette rumeur, déjà évoquée en décembre, a refait surface ces dernières semaines.

Kevin De Bruyne semble bien se rapprocher du Napoli

Fenerbahçe aurait tenté de lui proposer un énorme salaire pour le convaincre. L’information a été confirmée ce samedi par le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu. De Bruyne aurait toutefois décliné l’offre, préférant le projet napolitain.

"Les rumeurs concernant Kevin De Bruyne et Fenerbahçe sont vraies, mais pour l’instant, c’est non. Le joueur est tombé d’accord avec Naples, mais comme rien n’a encore été signé officiellement, tout le monde tente sa chance." Le Diable Rouge semble donc plus proche que jamais de rejoindre son compatriote Romelu Lukaku.