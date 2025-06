Officiel : le Club de Bruges claque 6 millions d'euros et annonce sa première recrue de l'été !

Malgré le titre échappé au profit de l’Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges a signé une très belle saison, ponctuée par une victoire en Coupe de Belgique et une remarquable campagne européenne.

Il n’est donc pas étonnant que plusieurs joueurs des Blauw & Zwart soient convoités sur le marché des transferts. L’un d’eux, en particulier, semble tout proche d’un départ.

Ferran Jutglà ne l’a jamais caché : il souhaite retourner en Espagne et devrait quitter la Venise du Nord cet été. Le Club n’a pas traîné pour lui trouver un successeur.

Comme annoncé ces derniers jours, Nicolo Tresoldi est le nouveau renfort offensif des Gazelles. L’international espoir allemand a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives la saison dernière avec Hanovre, en D2 allemande.

Un investissement conséquent du Club, qui aurait déboursé environ six millions d’euros pour s’attacher ses services. Le buteur de 20 ans a signé jusqu’en 2029, devenant ainsi la première recrue estivale des Blauw & Zwart.

